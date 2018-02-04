CANLI YAYIN: Sivasspor Galatasaray canlı izle! İşte Sivasspor Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar!

Süper Lig'in 20. haftasında Robinho'lu Sivasspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Futbolseverler için haberimiz içerisinde Sivasspor Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanalların listesi yer alıyor. Her iki takımın taraftarları heyecanla Sivasspor Galatasaray maçını canlı izlemek için maç saatini bekliyor. beIN Sports 1 kanalında Galatasaray Sivasspor canlı izlenebilecek, haberimizden içerisindeki linkten Sivasspor Galatasaray canlı yayınına ve Sivasspor Galatasaray yayınlayan şifresiz yabancı kanalları listesine ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de 20. hafta Galatasaray Sivasspor maçıyla devam ediyor. Sivas’ın buz gibi havasına aldırış etmeyen çok sayıda futbolsever stada adeta akın ederken maçı ekran başından canlı yayın izlemek isteyen futbol tutkunları da Sivassapor Galatasaray maçı canlı izlemek için Sivas Galatasaray maçı canlı yayın linki arayışına başladı. Sivasspor Galatasaray maçı ilk 11’i içinde büyük değişiklikler beklenmezken, Sivasspor’un dünya yıldızı Robinho’nun maçın ikinci yarısında Sivas Galatasaray maçına dahil olması bekleniyor. beIN Sports izleyenler Sivas Galatasaray maçını naklen seyredebilecek. İşte kıyasıya mücadeleye sahne olması beklenen Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçını canlı izlenebilecek, canlı yayın linki haberimizin içinde yer alıyor.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

DEMİR GRUP SİVASSAPOR GALATASARAY CANLI TAKİP

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Sivas Galatasaray maçı saati ve hangi kanalda olduğu, Sivasspor Galatasaray maçını izleyecek futbol severler tarafından merak ediliyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor Galatasaray maçının saati 19:00 olarak belirlendi. 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus olurken yardımcıları ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak. Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda olduğunu merak eden taraftarlar için, Sivasspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Bein Sports Max 4 France

SportKlub 4 Crotia

SportKlub 4 Serbia

SportKlub 4 Slovenia

SportKlub 4 Bosnai

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11

SİVASSPOR: Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagamoto (Latovlevici), Rodrigues, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Gomis

MAÇA DOĞRU | #DemirGrupSivasspor – #GalatasarayLigin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı. İki takım arasında Sivas’taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı. pic.twitter.com/ezhPoYWzqZ — Sivasspor (@SivassporKulubu) 4 Şubat 2018

GALATASARAY SİVASSPOR 24. KEZ KARŞI KARŞIYA

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 16 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

SİVASSPOR GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Soğuk havaya rağmen Sivas Galatasaray karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, satışı devam eden biletler için erken saatlerden itibaren gişelerin önünde sıraya girdi. Sivasspor Galatasaray bilet fiyatları ise söyle;

BİLET FİYATLARI: VIP 50, TLGüney Kale Arkası Tribünü 10 TL, Maraton Tribünü 25 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 50 TL, Misafir Tribünü 50 TL

FATİH TERİM'Lİ GALATASARAY 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim’in gelişi ardından ivme kazanan Galatasaray, ligde son 3 karşılaşmadan 3 puanla ile ayrıldı. Terim’in öğrencileri 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adamla birlikte deplasman fobisini de kırmıştı. Tudor döneminde üst üste 4 deplasmandan puan çıkaramayan Galatasaray, Terim başında olduğu Kayserispor deplasmanında rakibini mağlup etmişti.