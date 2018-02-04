MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada kazanamayan sarı kırmızılılar liderlik fırsatını kaçırdı. Fatih Terim'in gelişinden sonra 3'te 3 yapan Aslan ligin ikinci yarısındaki ilk mağlubiyetini tattı.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan kritik maçta Sivasspor 16.dakikada N’Dinga’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına galip giren ev sahibi ikinci yarıda da Galatasaray’ı bir hayli zorladı. 57.dakikada Denayer’in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahele sonrası penaltı kazanan Sivasspor, 58’de Kone ile farkı 2’ye çıkardı.

Galatasaray’da sonradan oyuna giren Eren Derdiyok 79’da takımının tek golünü atarak skoru belirledi. Bu sonucun ardından 41 puanda kalan Galatasaray ligde ikinci sırada kaldı. 2 hafta sonra kazanan Sivasspor ise puanını 30’a yükseltti.

Sivas`ta iki yedek kulübesi gerildi, Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi Galatasaray'ın Sivasspor'a konuk olduğu karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri arasında tartışma çıktı. Hasan Şaş ve Ümit Davala zor sakinleştirilirken, hakem Fırat Aydınus'tan hocalara uyarı geldi. İlgili Haberi Oku

MAÇ KADROSU

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

17’nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Rybalka kullandı. Ceza alanında iyi yükselen Ndinga kafa vuruşu ile topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

56’ncı dakikada Auremir sağdan ceza alanına girdi, Denayer ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus yardımcısı Alex Taşçıoğlu’nun uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone, Muslera ve topu ayrı köşelere göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

79’uncu dakikada soldan Belhanda getirdi, içeriye bıraktığı topu eren kaleye gönderdi, kaleci ve savunmadan seken topu takip eden Eren bir kez daha dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.