MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-1 Galatasaray
Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan kritik maçta Sivasspor 16.dakikada N’Dinga’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına galip giren ev sahibi ikinci yarıda da Galatasaray’ı bir hayli zorladı. 57.dakikada Denayer’in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahele sonrası penaltı kazanan Sivasspor, 58’de Kone ile farkı 2’ye çıkardı.
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Eren Derdiyok 79’da takımının tek golünü atarak skoru belirledi. Bu sonucun ardından 41 puanda kalan Galatasaray ligde ikinci sırada kaldı. 2 hafta sonra kazanan Sivasspor ise puanını 30’a yükseltti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
56’ncı dakikada Auremir sağdan ceza alanına girdi, Denayer ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus yardımcısı Alex Taşçıoğlu’nun uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone, Muslera ve topu ayrı köşelere göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.
79’uncu dakikada soldan Belhanda getirdi, içeriye bıraktığı topu eren kaleye gönderdi, kaleci ve savunmadan seken topu takip eden Eren bir kez daha dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.