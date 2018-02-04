MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 2-0 Teleset Mobilya Akhisarspor | Spor Toto Süper Lig 20. hafta

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan Kasımpaşa, 2-0 galip geldi.

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk eden Kasımpaşa, 2-0’lık galibiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir 3 puan aldı. 11 haftadır kazanamayan Akhisarspor da kötü gidişe ‘dur’ diyemedi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 51. dakikasında Trezeguet’nin attığı golle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

Akhisarspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 90+4’te yine Trezeguet’nin attığı golle skoru 2-0’a getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.

Kasımpaşa puanını 25 yaparken Akhisarspor 21 puanda kaldı. Kasımpaşa gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Bursaspor ile mücadele edecek.