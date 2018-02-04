Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
AKHİSAR BLD.SPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 2-0 Teleset Mobilya Akhisarspor | Spor Toto Süper Lig 20. hafta

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan Kasımpaşa, 2-0 galip geldi.
13:404 Şubat 2018
0
MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 2-0 Teleset Mobilya Akhisarspor | Spor Toto Süper Lig 20. hafta

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk eden Kasımpaşa, 2-0’lık galibiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir 3 puan aldı. 11 haftadır kazanamayan Akhisarspor da kötü gidişe ‘dur’ diyemedi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 51. dakikasında Trezeguet’nin attığı golle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

Akhisarspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 90+4’te yine Trezeguet’nin attığı golle skoru 2-0’a getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.

Kasımpaşa puanını 25 yaparken Akhisarspor 21 puanda kaldı. Kasımpaşa gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Bursaspor ile mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR VE TÜM DETAYLARKasimpasa S.K. – Akhisarspor

Etiketler
Kasımpaşa Teleset Mobilya Akhisarspor
Son güncelleme: 15:27 | 04.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER