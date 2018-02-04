MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 2-0 Teleset Mobilya Akhisarspor | Spor Toto Süper Lig 20. hafta
Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan Kasımpaşa, 2-0 galip geldi.
Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk eden Kasımpaşa, 2-0’lık galibiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir 3 puan aldı. 11 haftadır kazanamayan Akhisarspor da kötü gidişe ‘dur’ diyemedi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 51. dakikasında Trezeguet’nin attığı golle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.
Akhisarspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 90+4’te yine Trezeguet’nin attığı golle skoru 2-0’a getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrılmayı başardı.
Kasımpaşa puanını 25 yaparken Akhisarspor 21 puanda kaldı. Kasımpaşa gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Bursaspor ile mücadele edecek.
Son güncelleme: 15:27 | 04.02.2018