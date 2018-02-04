Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI İZLE: Verona Roma maçı saat kaçta hangi kanalda? Roma’da Cengiz Ünder ilk 11’de!

İtalya Serie A 23. haftasında Roma Hellas Verona'ya konuk oluyor. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayacağı maçı izlemek isteyen taraftarlar Verona Roma maçı hangi kanalda saat kaçta diye aramaya başladı. Verona Roma maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimiz içerisinde Verona Roma maçı canlı yayın linki ve maçı canlı veren yabancı kanallar listesi yer alıyor.
14:384 Şubat 2018
0
CANLI İZLE: Verona Roma maçı saat kaçta hangi kanalda? Roma’da Cengiz Ünder ilk 11’de!

İtalya Serie A’da şampiyonluk şansı az da olsa devam eden Roma, lider Napoli’nin peşini bırakmamak için Verona engeleni aşmak istiyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de ilk 11’de başlayacağı Verona Roma maçını izlemek isteyen futbolseverler kadroların açıklanmasının ardından Verona Roma maçı saat kaçta hangi kanalda internette araştırmaya başladı. Verona Roma maçını canlı izleyebileceğini canlı yayın linki haberimiz içerisinde bulunuyor. Ayrıca Verona Roma maçını canlı yayınlayan şifresiz yabancı kanalların şifresini de haberimizde bulabilirsiniz

VERONA ROMA CANLI İZLE

VERONA ROMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek Hellas Verona Roma maçı 14:30’da başlayacak. Türkiye’de yayınlanacak maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

İTALYA SERİE A MAÇLARINI YAYINLAYAN KANALLAR

ESPN 1 / 2 Caribbean (Telstar 12 @ 15° W)

EBC Ethiopia (Nilesat 201 @ 7° W)

*TV Zimbo (Eutelsat 10A @ 10° E)

IRIB TV 3 / IRIB Varzesh (Badr-5 @ 26° E & İntelsat 902 @ 62° E)

*ERI TV 2 (Arabsat 5A @ 30.5° E)

CBC Sport (Azerspace 1 @ 46° E)

*3Sport / Rah-e Farda (Afghansat 1 @ 48° E)

*Turkmenistan Sport (TurkmenAlem @ 52° E)

*Maiwand TV / Negaah TV (Yahsat 1A @ 52.5° E)

*Duhok TV (NSS 12 @ 57° E)

Etiketler
canlı izle canlı yayın cengiz ünder İtalya Serie A maç izle roma roma cengiz ünder verona roma
Son güncelleme: 14:43 | 04.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER