CANLI İZLE: Verona Roma maçı saat kaçta hangi kanalda? Roma’da Cengiz Ünder ilk 11’de!
İtalya Serie A’da şampiyonluk şansı az da olsa devam eden Roma, lider Napoli’nin peşini bırakmamak için Verona engeleni aşmak istiyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de ilk 11’de başlayacağı Verona Roma maçını izlemek isteyen futbolseverler kadroların açıklanmasının ardından Verona Roma maçı saat kaçta hangi kanalda internette araştırmaya başladı. Verona Roma maçını canlı izleyebileceğini canlı yayın linki haberimiz içerisinde bulunuyor. Ayrıca Verona Roma maçını canlı yayınlayan şifresiz yabancı kanalların şifresini de haberimizde bulabilirsiniz
VERONA ROMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek Hellas Verona Roma maçı 14:30’da başlayacak. Türkiye’de yayınlanacak maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
İTALYA SERİE A MAÇLARINI YAYINLAYAN KANALLAR
ESPN 1 / 2 Caribbean (Telstar 12 @ 15° W)
EBC Ethiopia (Nilesat 201 @ 7° W)
*TV Zimbo (Eutelsat 10A @ 10° E)
IRIB TV 3 / IRIB Varzesh (Badr-5 @ 26° E & İntelsat 902 @ 62° E)
*ERI TV 2 (Arabsat 5A @ 30.5° E)
CBC Sport (Azerspace 1 @ 46° E)
*3Sport / Rah-e Farda (Afghansat 1 @ 48° E)
*Turkmenistan Sport (TurkmenAlem @ 52° E)
*Maiwand TV / Negaah TV (Yahsat 1A @ 52.5° E)
*Duhok TV (NSS 12 @ 57° E)