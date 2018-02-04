CANLI İZLE: Verona Roma maçı saat kaçta hangi kanalda? Roma’da Cengiz Ünder ilk 11’de!

İtalya Serie A 23. haftasında Roma Hellas Verona'ya konuk oluyor. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayacağı maçı izlemek isteyen taraftarlar Verona Roma maçı hangi kanalda saat kaçta diye aramaya başladı. Verona Roma maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimiz içerisinde Verona Roma maçı canlı yayın linki ve maçı canlı veren yabancı kanallar listesi yer alıyor.

0