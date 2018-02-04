CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Ligde dev derbi…

Baskebol Süper Lig'i dev derbi ile devam ediyor. Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Efes maçını canlı izlemek isteyenler canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Anadolu Efes Fenebahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta lider Fenerbahçe Doğuş evinde Anadolu Efes’i ağırlıyor. Seyircilerinin desteği ile canlı yayınlanacak Fenerbahçe Anadolu Efes maçından galibiyetle ayrılmak isteyen Sarı Lacivertli ekip, basketbol liginde geride kalan 16 haftada sarı-lacivertliler 13 galibiyet almayı başardı. Bu sene beklenen altında performans sergileyen Anadolu Efes ise yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Efes maçı hangi kanalda diye merak eden her iki takım taraftarının da beIN Sports kanalından canlı izleyebilceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. Günün erken saatlerinden itibaren basket severlerin Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlıyor diye merak içinde araştırıyor. İşte beIN Sports kanalında canlı izlemenin mümkün olacağı Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı yayın linki ve Fenerbahçe Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

FENERBAHÇE DOĞUŞ ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLE

FENERBAHÇE DOĞUŞ ANADOLU EFES SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, saat 13.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Doğuş Anadolu Efes maçını izlemek isteyen basket severler için karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENEBAHÇE EFES ARASINDAKİ 126. RANDEVU

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, lig tarihinde bugüne kadar 125 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 51 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 74 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE DOĞUŞ BU SENE 4. KEZ KARŞILAŞIYOR

İki bu sezon hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Euroleague'de birbirlerine rakip oldu. Euroleague'de oynanan 2 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Ligde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Anadolu Efes galip geldi. Bu hafta Euroleague'deki maçlarda Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olmpiakos'a yenilirken, Anadolu Efes ise evinde Valencia Basket'i mağlup etti. Bu zorlu mücadeleyi Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.