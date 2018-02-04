Bornova Becker ligden çekiliyor

Ekonomik krizdeki Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Bornova Beckerspor'un ligden çekilmeyi düşünüyor.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki ilk sezonuna krizlerle başlayıp oynadığı 16 maçı da kaybeden Bornova Beckerspor’un ligden çekileceği iddia edildi. Genç ağırlıklı kadrosuyla son sıraya demir atan İzmir temsilcisi, dün deplasmanda oynaması gereken OGM Ormanspor maçına çıkmadı. Basketbol Federasyonu’nun sahaya çıkmayan Becker’i hükmen mağlup etmesi bekleniyor.

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Önder Ege: `Sorunumuz çözülmezse ligden çekilebiliriz` 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin protesto açıklamasının yankıları sürüyor. Son olarak Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Önder Ege de 2. Lig ve 3. Lig'lerdeki sorunun çözülmediği takdirde liglerden çekilebileceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Beckerspor’da Başkan Volkan Kebir’in kulüp ve şirketteki görevinden ayrıldığı, maaşlarını alamayan birçok kulüp çalışanının da işi bıraktığı öğrenildi. Sezon başında A Milli Takım’ın eski çalıştırıcısı Ceyhun Yıldızoğlu’yla anlaşıp yıldız transfreler yapan Becker, henüz sezon başlamadan mali sıkıntı nedeniyle kurduğu kadroyu dağıtmıştı.