Aykut Kocaman’dan geceye damga vuran tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman'ın, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yedikleri ikinci golden sonraki tepkisi olay oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman’ın Gençlerbirliği’nin attığı ikinci golden sonra yaptığı hareket dün geceye damga vurdu.

Mehmet Topal’ın hatasından sonra yenilen gole tepki göstererek sahaya arkasını dönen Aykut Kocaman, bir süre bu şekilde kaldı.

Tepkisi kameralar tarafından görülmesin diye sırtına dönen Kocaman’ın bu hareketi dün sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu.

Aykut Kocaman; “Bugün (dün) Mete Kalkavan geldi, beden diliyle çok net bir şekilde gösterdi ki meydan okuyor. Harika, meydan okusunlar!.. Kimseyi ezdirmesinler ama bize de aynı şekilde davransınlar”

Uğur Meleke: “Bir büyük takımın taraftarının beklentisi iyi futboldur. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Sadece koşan adamlarla iyi futbol oynansaydı, Jamaika dünyanın bir numaralı futbol ülkesi olurdu, öyle değil mi?”

Mehmet Demirkol: “Kocaman'ın ekibi, istifasının ardından Avrupa'da en çok enerji harcayan takım. Ancak Kocaman ne yapsa olmuyor. Yetmiyor. Yanlış olan ne? Yorumcular mı? Gerekiyorsa bundan sonra eleştiri yapmayacağım. Ama hoca da Alper'in golünden sonra ayakkabılarına bakmayacak. Golü yedikten sonra arkasını dönüp su içmeyecek.”

Miroslav Stoch`tan Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş füze 2012 yılında Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği karşısında attığı golle FIFA Puskas Yılın Golü ödülünü kazanan Miroslav Stoch, bu kez Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir füze yolladı İlgili Haberi Oku