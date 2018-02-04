Atiker Konyaspor’da Orkan Çınar’ın frikiği üst direkten döndü, Orkan gözyaşlarını tutamadı
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında üst sıraları ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Atiker Konyaspor, konuğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Skubic’in golüyle 90’da eşitliği yakalayan Konyaspor’da 90+6’da Orkan Çınar’ın serbest vuruşu üst direkte patladı.
Direkten dönen top oyun alanına dönerken Orkan seken topu yeniden kaleye göndermeye çalıştı ancak savunma araya girdi. Halis Özkahya bu pozisyonun ardından maçı bitirirken genç oyuncu kaçan pozisyonun ardından gözyaşlarını tutamadı. Orkan Çınar’ı takım arkadaşları teselli etti.
Beşiktaş’tan Atiker Konyaspor’a kiralanan Orkan maçın ardından şöyle konuştu: “Frikik gol olmalıydı. Takım arkadaşlarıma fena bir iyilik yapmış olurdum. Hak ettikleri 3 puandı. Kendime yakıştıramadım gerçekten. Antrenmandan sonra hep çalışıyordum.”