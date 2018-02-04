Atiker Konyaspor’da Orkan Çınar’ın frikiği üst direkten döndü, Orkan gözyaşlarını tutamadı

Atiker Konyaspor'un konuğu Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçın 90+6. dakikasında Orkan Çınar'ın frikiği üst direkten döndü. Pozisyonun ardından maç sona ererken Orkan gözyaşlarını tutamadı. Orkan'ı arkadaşları teselli etti.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında üst sıraları ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Atiker Konyaspor, konuğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Skubic’in golüyle 90’da eşitliği yakalayan Konyaspor’da 90+6’da Orkan Çınar’ın serbest vuruşu üst direkte patladı.

Direkten dönen top oyun alanına dönerken Orkan seken topu yeniden kaleye göndermeye çalıştı ancak savunma araya girdi. Halis Özkahya bu pozisyonun ardından maçı bitirirken genç oyuncu kaçan pozisyonun ardından gözyaşlarını tutamadı. Orkan Çınar’ı takım arkadaşları teselli etti.

Beşiktaş’tan Atiker Konyaspor’a kiralanan Orkan maçın ardından şöyle konuştu: “Frikik gol olmalıydı. Takım arkadaşlarıma fena bir iyilik yapmış olurdum. Hak ettikleri 3 puandı. Kendime yakıştıramadım gerçekten. Antrenmandan sonra hep çalışıyordum.”

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 1-1 Medipol Başakşehir Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'den bir puanı son dakika golüyle kurtardı. Ev sahibi ekinin uzatmalarda bir şutu da direkten döndü. İlgili Haberi Oku