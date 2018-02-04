Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: ‘Takımımdan son derece memnunum’

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 1-1 sonuçlanan Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçının ardından konuştu. Özdilek, "Takımımdan son derece memnumum" dedi.

Atiker Konyaspor, Süper Lig 20. haftasında sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Direktörü Mehmet Özdilek, “Maçı kaybetseydik gerçekten çok üzülecektim. Sevinelim mi, üzülelim mi? Bilemiyorum, algılayamıyorum maç bitiminde? Maça çok istekli ve coşkulu başladık seyirci desteğiyle. Eskiden mahallede oynanırdı tek kale tabiri caizse 35 dakika tek kale bir oyun oldu. Attığımız gol var, verilmeyen gol var, kaçırdıklarımız var, öne geçemedik bu süreçte. Rakibin ilk atağında gol yedik tabi kolay bir psikoloji değil. Maça aynı ciddiyetle aynı şekilde devam ettik. Rakip bu ligin topa sahip olma konusunda en etkili takımı birlikte oynama pratiği olan en güçlü takımı. Rakip bölgede en çok olma isteği olan takımların başında. Bir takıma karşı ikinci yarıdaki iştahımız, coşkumuz, yakalama arzumuz devam etti” ifadelerini kullandı. Atiker Konyaspor`da Orkan Çınar`ın frikiği üst direkten döndü, Orkan gözyaşlarını tutamadı Atiker Konyaspor'un konuğu Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçın 90+6. dakikasında Orkan Çınar'ın frikiği üst direkten döndü. Pozisyonun ardından maç sona ererken Orkan gözyaşlarını tutamadı. Orkan'ı arkadaşları teselli etti. İlgili Haberi Oku

“Bugün seyirci ve takım müthiş bir birliktelik örneği gösterdi”

Özdilek, 90. dakikada da olsa golü bulmanın önemli olduğunu söyleyerek, “Faul olduğunda çok net içimden geçen gol oldu dedim. Çünkü Orkan'ın oradan çok iyi vurduğunu biliyorum. Antrenmanlarda da çok çalışıyor. Direkten döndü olmadı. Ama ben takımımdan son derece memnunum. Altını kalın çizgi ile çizeyim. Müthiş oynadılar bugün ama zaman zaman daha soğukkanlı kalmamız gereken yerlerde heyecanımız, coşkumuz aklımızın önüne geçti. Bunu biraz daha geliştireceğiz. Ama liderde olsa kendi evinde de deplasmanda da Başakşehir bu ligin önemli takımlarından biri. Puanla buradan ayrılmak önemli. Dolayısıyla ben oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum.

Bence bugün seyirci takım müthiş bir birliktelik örneği gösterdi. Burası zaten zor bir deplasman daha da zorlaştı. Dolayısıyla biz bundan sonra Perşembe ve Pazar günü çok zorlu maçlarımız var. İlk önce perşembeye bakacağız kupa maçına. Ondan sonra deplasmanda Alanya ile oynayıp kendi evimize döneceğiz. Tek tek düşüneceğiz ama ben ortaya konulan oyundan mücadeleden son derece memnunum böyle oynadığımız sürece de sorun yok” şeklinde konuştu. MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 1-1 Medipol Başakşehir Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'den bir puanı son dakika golüyle kurtardı. Ev sahibi ekinin uzatmalarda bir şutu da direkten döndü. İlgili Haberi Oku