Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı ile devam ediyor. Medipol Başakşehir zorlu Atiker Konyaspor deplasmanını kayıpsız geçerek lider girdiği haftada zirveyi bırakmak istemiyor. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor ise güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

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