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Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı ile devam ediyor. Medipol Başakşehir zorlu Atiker Konyaspor deplasmanını kayıpsız geçerek lider girdiği haftada zirveyi bırakmak istemiyor. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor ise güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...
15:524 Şubat 2018
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Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım

CANLI MAÇ ANLATIMIKonyaspor – Istanbul Basaksehir

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 4 maçı galibiyetle tamamlayan lider Medipol Başakşehir 20. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçını hakem Halis Özkahya yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonlarını SKOR canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Devre arasında kadrosunu Arda Turan ve Bajic gibi iki önemli isimle güçlendiren Medipol Başakşehir, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada aradaki farkı açmak isteyen Medipol Başakşehir, düşme hattındaki Atiker Konyaspor’u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Eto’o, Jahovic ve Volkan Şen’i kadrosuna katarak hücum hattını zenginleştiren Atiker Konyaspor ise lideri yenmeyi planlıyor.

Etiketler
atiker konyaspor Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 16:17 | 04.02.2018
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