Abdurrahim Albayrak: Hakem gitsin izlesin!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası Sportif Aş Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, maçın yan hakemi Aleks Taşçıoğlu'na tepki gösterdi.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldukları maçın ardından yardımcı hakem Aleks Taşcıoğlu’nu eleştirdi.

Jason Denayer ile Thievy Bifouma arasındaki pozisyonun penaltı olduğunu orta hakem Fırat Aydınus’a söyleyen Aleks Taşcıoğlu ile ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, “Bu maçtaki yan hakem, penaltı pozisyonunu dikkatli şekilde izlerse, ne karar vereceğini merak ediyorum. Bütün Türkiye ve milyonlarca Galatasaraylı merak ediyor. Bunu merak etmek Galatasaraylı olarak hakkımızdır.” dedi.

Hakem eleştirilerine devam eden Albayrak, “Orta hakem değil de yan hakem pozisyonu bir daha izlesin ve kararını versin. Keşke kararını paylaşsa ve herkes ne düşündüğünü görse” ifadelerini kullandı.

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Mağlubiyetle ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, ” Biz büyük kulübüz, ne mağlubiyetlerin altından kalktık. Biz hocamızla ve futbolcularla kenetlendik. Bu maç bir kaza.” şekline konuştu.

Zirvedeki takımların puan kaybetmesi hakkında da sorulan soruyu yanıtlayan Albayrak “Aynı anda kazandığımız da oluyor. Bu kez herkes kaybetti. Rakipler 2’şer puan kaybetti, biz ise 3 puan kaybettik. Yapacak bir şey yok.” diyerek sözlerini noktaladı.

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