20. hafta Süper Lig puan durumu: Galatasaray liderlik şansını geri tepti!

Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk yarışındaki tüm takımların puan kaybetsinin ardından puan durumu futbol tutkunları tarafından merak konusu oldu. Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybıyla tamaladığı hafta da Galatasaray'da Sivasspor'a yenilerek güncel puan durumu içinde lider olma şansını kaybetti. Peki Süper Lig'in zirvedeki takımların puan tablosunda durumu ne? Berabere kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe ligde kaçıncı oldu? İşte 20. hafta Süper Lig son puan durumu...

Süper Lig puan durumunda 20. hafta maçlarının ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri değişmedi fakat puan tablosunda, şampiyonluk yolunda ikisi de büyük yara aldı. Galatasaray’ın hemen takipte olduğu Başakşehir’i geçme şansını Sivasspor’a 2-0 kaybederek, geri tepti. Başakşehir Konya karşısında berabere kalmasına rağmen topladığı 43 puanla liderliğini devam ettirirken, Süper Lig puan tablosu içinde Galatasaray 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise evinde Gençlerbirliği ile berabere kalarak 36 olan puanını 38'ye çıkarttı. Peki Süper Lig’de son puan durumu ne? İşte 20. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan kritik maçta Sivasspor 16.dakikada N'Dinga'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına galip giren ev sahibi ikinci yarıda da Galatasaray'ı bir hayli zorladı. 57.dakikada Denayer'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahele sonrası penaltı kazanan Sivasspor 58'de Kone ile farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray'da sonradan oyuna giren Eren Derdiyok 79'da takımının tek golünü atarak skoru belirledi. Bu sonucun ardından 41 paunda kalan Galatasaray ligde ikinci sırada kaldı. 2 hafta sonra kazanan Sivasspor ise puanını 30'a yükseltti.