Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Eskişehir Basket 80-81 Banvit

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Eskişehir Basket, sahasında Banvit'i konuk etti. Banvit parkeden 80-81'lik skorla galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Eskişehir Basket, evinde Banvit'e 80-81 mağlup oldu. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Eskişehir Basket; Berkay, Yunus Emre, Baron, Rowland ve Kravtsov ile Banvit ise Thomas, Vidmar, Rautins, Taylor ve Caloiaro ilk 5'i ile başladı.

Mücadele, her iki ekibin kontrollü oyunuyla başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Eskişehir Basket, 18-17 önde tamamladı. İkinci periyotta Caloiaro ile sayılar üreten Banvit'e Eskişehir temsilcisi, Buğrahan'ın uzaktan atışları ile karşılık verdi. Kontrollü süren oyunun ilk yarısını Banvit 39-44 önde bitirdi. Üçüncü periyota istekli başlayan siyah-kırmızılı ekip, üst üste bulduğu basketlerle durumu 50-49'a getirdi. Baron ile oyuna hareket getiren Eskişehir Basket, savunmada da hata yapmadı.

Üstünlüğünü sürdüren Eskişehir Basket, üçüncü periyotu 65-62 önde bitirdi. Son 2 dakikaya 76-75 önde giren Eskişehir Basket, Kravtsov ile serbest atışlardan yararlanamadı. Hücumlardan eli boş dönen Eskişehir Basket, kendi evinde Banvit’e 80-81 mağlup oldu. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray 80-81 Beşiktaş Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı bir sayı farkla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Zafer Yılmaz, Halil Baldemir

Eskişehir Basket: Berkay Candan, Yunus Emre 11, James Baron 28, Duncan 10, Buğrahan 5, Caner, J. Rowland 12, Mehmet Fırat, Kravtsov 7, Doğan 7

Banvit: Thomas 2, Kulig 5, Tolga 6, Erkin, Vidmar 8, Rautins 10, Rıdvan 9, Taylor 21, Caloiaro 20

1. Periyot: 18-17 (Eskişehir Basket)

Devre: 39-44 (Banvit)

3. Periyot: 65-62 (Eskişehir Basket)