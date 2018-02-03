Swansea yönetiminden Carvalhal’e 4G uyarısı!

Swansea City'nin menajeri Carlos Carvalhal, 4G'yi fazla kullandığı için kulüpten uyarı aldığını açıkladı ve konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Swansea City ile 5 maçta 10 puan kazanan ve takımın ligde kalması adına umutlandıran Carlos Carvalhal’den İngiltere’de yine ilginç açıklamalar geldi.

Yaptığı açıklamalarla her seferinde İngiltere basınında gündeme oturan Carlos Carvalhal, bu kez kulüple arasında geçen internet kullanımı diyaloğunu basınla paylaştı.

“EVİMDE İNTERNET ÇOK YAVAŞ”

Kulüpten 4G’yi fazla kullandığına dair uyarı aldığını açıklayan Carvalhal, “Kulübe sabah 8’de geliyorum ve akşam 6’da ayrılıyorum. Evde takımımı hazırlamak için çalışmaya devam ediyorum. Evimdeki internet yavaş olduğu için rakipleri izleyemiyordum. 4G kullanmak zorunda kalınca kulüp beni uyardı ve ‘Çok fazla 4G kullanıyorsun’ dediler. Ben de çalışmam gerektiğini söyledim. Evimdeki internet çok yavaş ve yapmam gereken çok iş var” ifadelerini kullandı.

MAHREZ YANITI

Geçtiğimiz gün yine sürpriz bir açıklama yapan Carlos Carvalhal, “Mahrez’in sorunları var, size karşı oynar mı?” sorusuna “Benim bir evim var ve komşularımın ne yaptığını bilmiyorum. Aileme ve köpeklerime bakıyorum. Komşulara ise sadece selam veriyorum, el sallıyorum. Bu benim problemim değil.” yanıtını vermişti.

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