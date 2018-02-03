Stoper Negredo

Beşiktaş zorlu Bursa deplasmanında ilk yarıyı 9 kişiyle oynayınca ve yüzde yüz gole çeviremediği 2 pozisyon sonrası sahadan beraberlikle ayrıldı.

Nedenlerine bakacak olursak;

1 Eşitlik golünü attı ama Negredo ve Lens, Beşiktaş adına gecenin hayal kırıklıklarıydı. İki oyuncu bütün sistemi ve taktiksel anlayışı hem bozdular hem de arkadaşlarının ortaya koyacağı iyi performansı da olumsuz etkilediler. Ayrıca takımlarını iki kişi eksik oynattılar. Buna rağmen Beşiktaş sahadan beraberlikle ayrıldı.

2 Beşiktaş'ta Lens takımı sabote eder gibi oyunda kaldığı 56 dakika boyunca kötü performanslarının yanı sıra takım anlayışından, kolektif oyundan, Beşiktaş kimliği ve kültüründen uzak kötü bir performans ortaya koydu ve takımın oynayacağı iyi futbolu engellemiş oldu. Halbuki sakallarını uzatacağına futbolunu ve performansını uzatsa Beşiktaş adına çok daha iyi olacak.

3 Saha zemininin çok bozuk oluşu Beşiktaş'ın oynayacağı hızlı ve tempolu oyunu engellemiş oldu. Ayrıca hakemin kötü yönetimi de Beşiktaş'ın performansına gerçek anlamda engel oldu. Hakemin Bursa lehine çaldığı hatalı düdükler Beşiktaş'ın temposunu ve hızını kesti. Bu maça bu kadar tecrübesiz bir hakem verilmemeliydi.

4 Şenol Hoca ilk yarının sonunda Negredo'yu alıp mutlaka Vagner Love ile başlamalıydı. Love girdikten sonra takımın temposu ve hızı arttı. Takımın hücumdaki etkisi ve etkinliği çok daha güçlü hale geldi. Belli ki, Love'ın takıma girmesiyle beraber Beşiktaş'ın hücum gücü çok artacak ve şampiyonluk yolunda daha etkili olacak. Love santrforda Negredo gibi çok yavaş, temposuz, çalışmayan ve tembel bir oyuncu olmayacak. Ayrıca rakibin sanki 3. stoperi gibi o bölgede bulunmayacak.

Üzüntü verici olan, kaybedilen iki puan. Bu kaçan puanlar şampiyonluk yolunda çok aranacaktır.