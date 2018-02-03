Sam Allarydce’tan kafa karıştıran Cenk Tosun açıklaması!

Everton menajeri Sam Allarydce, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’tan Ocak ayında Everton’a transfer olan Cenk Tosun hakkında hocası Sam Allardyce’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Everton’un 2-1 kazandığı son Leicester City karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan Cenk Tosun hakkında Sam Allardyce, Arsenal maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Sam Allardyce: ‘Fazla bir şey bilmiyoruz’

Everton menajeri Sam Allardyce, Arsenal maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun hakkında, Cenk Tosun hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Yurt dışından geliyor ve özellikle Ocak ayında bir oyuncu için en zor transferdir.” diye konuştu. Sam Allardyce’ın bu sözleri kafaları karıştırırken, Cenk Tosun’un ilerleyen dönemlerde de ilk 11’de şans bulamayacağı şeklinde yorumlandı.

(Futbol Arena)

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