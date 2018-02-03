Ronaldo’nun sevgilisi hayatının fotoğrafını paylaştı

Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 4 çocuklu hayatını sosyal medyada takipçieriyle paylaştı.

Ronaldo ile ilişkisinden Alana adı verilen bir kız bebek dünyaya getiren 24 yaşındami Rodriguez, ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu ikizleri Mateo ve Eva ile çektirdiği pozunu “Beklentiler ve gerçekler” notuyla paylaştı.Georgina Rodriguez’in 3 milyonu aşkın takipçisi bu pozlara beğeni yağdırdı.

Bu arada Georgina Rodriguez’in, sevgilisi tarafından aldatıldığı haberlerinin basına yayılmasından sonra bu pozları paylaşması dikkat çekti.İngiliz model Rhian Sugden, Ronaldo’nun kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Sugden, futbolcunun, kendisine mesaj atarak bir otel odasına çağırdığını ileri sürdü.

Rodriguez, 32 yaşındaki Ronaldo’nun 7 yaşındaki büyük oğlu Cristiano Ronaldo JR ile de iyi geçiniyor. İşte genç modelin Instagram sayfasından çocuklu hayat paylaşımları.

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