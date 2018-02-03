Porno yıldızının Sakaryaspor’a transfer olduğu iddiası şehri karıştırdı
Sakaryaspor Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu Kentra Lust ile güçlendirdi. Sakarya’daki yerel gazeteler, voleybol oyuncusunu porno yıldızı Kendra Lust ile karıştırdı. Odatv’nin haberine göre bu yanlış anlama sonrası yerel basın tarafından transfer haberlerinde porno yıldızı Lust’un haberleri kullanıldı.
Sakarya Yenigün isimli internet sitesindeki haberde şu ifadeler yer aldı:
“Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sakaryaspor Voleybol, Serie A1 takımlarından Busto Arsizio’da forma giyen tecrübeli pasör Kendra Lust’la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye’ye gelmekten mutlu olduğu gözlenen oyuncu, geçmişiyle ilgili sorulan sorulara ‘Gençken bazı hatalar yapmış olabilirim fakat artık tamamen voleybola odaklandım. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim’ şeklinde yanıt verdi. Türkiye’yi sevdiğini belirten yeni transfer, ‘Geri kalan hayatımı Türkiye’de geçirmek istiyorum. Türk erkeklerini nasıl bulduğunu soran basın mensubuna ise ‘Zeytini çok severim, zeytin bahçeleri olan bir beyle evlenmek isterim’ diyerek herkesi şaşırttı.”
Gerçek çok vakit geçmeden ortaya çıktı. Haberi yapan medya organları önce sosyal medya paylaşımlarını daha sonra da haberi sildi.