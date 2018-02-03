ÖZET İZLE: Fenerbahçe Gençlerbirliği özet izle! Fenerbahçe’ye bir darbe de Gençlerbirliği’nden! İşte Fenerbahçe maçı geniş özeti!

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında kazanan taraf çıkmadı. Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca 1 puana razı oldu. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek, gol pozisyonlarının bol bol yaşandığı maçın özetini izlemek isteyen futbol severler bitiş düdüğü ile arama motorlarına akın etti. Fenerbahçe Gençlerbirliği özetini haberimizi içerisinde bulabilirsiniz. İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti ve maçın golleri...

20. hafta Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özetini izleyenlerin bile heyecandan yerinde oturamayacağı kadar bol pozisyonlarının yaşandığı maçta Dirar ilk önce kendi kalesine sonra Gençlerbirliği kalesine golünü attı. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe’nin yenik kapattığı karşılaşmada ikinci yarı adeta bambaşka bir maç oldu. Fenerbahçe Gençlerbirliği geniş özeti içerisinde de yer alacak pozisyonu gole çeviren Alper Potuk takımına beraberliği sağladı, hemen ardından Dirar’ın da attığı golle Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında öne geçti. Fakat 69. dakikada Marko Milinkovic’in golüne mani olamayınca bu hafta da 1 puana razı olarak, şampiyonluk yarışında geride kaldı. İzleyenlerin kalp atışlarını hızlandıran FB Gençlerbirliği maçını kaçırıp özet görüntülerini izleyenler adeta maçı kaçırdıkları için dizlerini dövecek. Maçın önemli anlarını ve maç özetini haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı özeti, önemli anları ve golleri izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı! Maçın 46. dakikasında Alper Potuk, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 69. dakikada Gençlerbirliği, Mehmet Topal’ın ters vuruşunda Milinkovic’in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı.

Şampiyonluk yarışında ardı ardına puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, bu hafta evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. Ülker Stadyumu’daki hakem Mete Kalkavan’ın yönettiği maçta Gençlerbirliği, 45. dakikada Dirar’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı! Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı! Maçın 46. dakikasında Alper Potuk, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 69. dakikada Gençlerbirliği, Mehmet Topal’ın ters vuruşunda Milinkovic’in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Bu golle Gençlerbirliği maçın skorunu tayin etti.

Maç Sonucu | ​​Fenerbahçe 2-2 Gençlerbirliği pic.twitter.com/H0pfnAIkgk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 3 Şubat 2018

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, İsla, M.Topal, Neustader, Hasan Ali, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Alper, Valbuena, Soldado

Gençlerbirliği: (muhtemel) Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Alper, Uğur, Aydın, Guidileye, Khalili, Sessegnon, Jailton, Deniz

VALBUENA 2 HAFTA SONRA 11’DE

Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena 2 hafta sonra 11’de yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte Valbuena, en son ligin 17’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde 11’de görev almıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman, 3 hafta sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında Fransız futbolcuya 11’de görev verdi.

ELJIF ELMAS VE OĞUZ KAĞAN’A BÜYÜK İLGİFenerbahçe’de Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde Eljif Elmas ve Oğuz Kağan taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Genç oyuncular tribüne çağırılarak alkışlandı.

FENERBAHÇE VE GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN MEHMETÇİĞE DESTEKKarşılaşma öncesinde hakemler ve iki takım futbolcuları Mehmetçiğe destek amaçlı sahaya pankartla çıktı. Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla iki takım futbolcular ve hakemler sahaya ”Kalbimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Yanındayız” yazılı pankartla çıktı ve sonrasında fotoğraf çektirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 8 MÜTHİŞ POZİSYON! Hasan Ali’nin uzak mesafeden sert şutunda Hopf’un güçlükle çeldiği topu Soldado tamamlamak istedi, onun dokunuşunda top bu kez direkten geri geldi.

Dakika 20 YİNE DİREK! Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Hasan Ali’nin sol kanattan içeriye gönderdiği topu önüne iyi alan Alper Potuk, karşı karşıya pozisyonda ayağının üstüyle çok iyi vurdu ancak top adeta direkte patladı. Baskı sürüyor.

Dakika 32 KAÇTI Valbuena’dan aldığı pasla sol kanattan ceza alanına sokulan Hasan Ali, penaltı noktasına doğru ilerleyip sağ ayağıyla vurdu. Top direğin hemen üzerinden auta çıktı.Dakika 45 GOL! Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Jailton sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisinde kafayla araya girmek isteyen Dirar, Volkan’ın kalesini terk ettiğini görmeyince kendi ağlarını sarstı: 0-1

Dakika 46 GOL! Orta alanda topu alan Alper Potuk, içeriye doğru kat etti ve yayın gerisinden çok sert vurdu. Top köşeden ağlara gitti: 1-1

Dakika 61 GOL! Valbuena’nın ceza alanına doldurduğu topu önüne alan Dirar, vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı boş durumda tamamladı ve bu kez rakip ağları sarstı: 2-1

Dakika 69 GOL! Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet Oğuz’un içeri doldurduğu topa Mehmet Topal ters bir dokunuş yaptı. Arka direğe açılan topu Milinkovic tamamladı: 2-2