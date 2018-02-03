ÖZET: Arsenal Everton maç özeti! Arsenal Everton’a gol oldu yağdı! Arsenal Everton 5-1 özet izle!

Arsenal Everton'a gol yağdırdı. 5-1 biten Arsenal Everton maçında Cenk Tosun oyuna sonradan girdi. Ramsey'in hat trick yaparak futbol severleri coşturduğu Arsenal Everton maçı özeti ve golleri izlemek isteyen taraftarlar geniş özet arayışına başladı. İşte Arsenal Everton özeti ve maçın golleri...

Cenk Tosun’un yüzü Arsenal karşısında gülmedi. Cenk Tosun yedek olarak başladığı Arsenal Everton maçına sonradan oyuna girdi. Arsenal’ın Everton’u adeta darmadağın ettiği maçta 90 dakika tam 6 gol sığdı. Futbol severlerin sabırsızlık beklediği Arsenal Everton özeti adeta bir gol şölenine döndü. İşte Cenk Tosun’un da oynadığı 5-1 biten Arsenal Everton maç özetini izlemek isteyen futbol severler haberimiz içerisinde bulunan linkten Arsenal’ın 5 golle kazandığı maçın özetini izleyebilir.

ARSENAL EVERTON MAÇI ÖZETİ

CENK TOSUN ARSENAL KARŞISINDA 78. DAKİKADA OYUNA GİRDİ Premier Lig’de Arsenal, Cenk’in takımı Everton’ı 5-1 yenerken maça yeni transferler damga vurdu. Emirates’teki maça Everton’da forma giyen milli futbolcumuz Cenk yedek kulübesinde başladı. Arsenal’in yeni transferler Mkhitaryan ve Aubameyang 11’de başladı. Topçular, defansif bir taktikle sahaya çıkan rakibi karşısında 6. dakikada Mkhitaryan’ın asistinde Ramsey ile öne geçti. 14. dakikada bu kez Kosciely farkı ikiye çıkardı. Maçın yıldızı Ramsey 20. dakikada olmadan skoru 3-0’a getirdi. İlk yarının sonucunu Mkhitaryan’ın asistinde yeni transfer Aubameyang belirledi: 4-0. 2. yarıda Calvert-Lewin konuk takımın tek golünü attı. Ancak Ramsey skoru 5-1 olarak ilan etti.Cenk Tosun 78. dakikada Niasse’in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla 45 puana yükselen Arsenal ilk 4 mücadelesine devam etti.

ARSENAL EVERTON İLK 11

Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Ramsey, Iwobi, Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang

Everton: Pickford, Kenny, Keane, Williams, Mangala, Martina, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Bolaise, Niasse

EVERTON İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton 6 maçlık kazanamama serisini Leicester maçıyla bozdu. Roy Hodgson'ın öğrencileri bu sezon 25 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 31 puan topladı.