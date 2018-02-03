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Negredo attı stüdyo yıkıldı!

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında Negredo'nun uzatmalarda attığı golün ardından BJK TV'de canlı yayında maçı aktaranlar adeta stüdyoyu yıktı.
09:323 Şubat 2018
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Negredo attı stüdyo yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’İ 20. haftasında  oynanan 2-2 beraberlikle sonuçlanan Bursaspor – Beşiktaş maçında saha içindeki keyifli oyunun yanı sıra televizyon ekranlarında da heyecanlı dakikalara şahit oldu. Negredo’nun uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün ardından BJK TV stüdyosu adeta yıkıldı.

İşte o anlar..

 

 

03 Şubat 2018 Güntekin Onay: `Hoca dahil hepsi formsuzdu` Ünlü futbol yazarı Güntekin Onay, Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından BEşiktaş'ın oyununu ve Şenol Güneş'i eleştirdi. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
beşiktaş BJK TV bursaspor
Son güncelleme: 09:36 | 03.02.2018
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