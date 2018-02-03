Negredo attı stüdyo yıkıldı!
Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında Negredo'nun uzatmalarda attığı golün ardından BJK TV'de canlı yayında maçı aktaranlar adeta stüdyoyu yıktı.
Spor Toto Süper Lig’İ 20. haftasında oynanan 2-2 beraberlikle sonuçlanan Bursaspor – Beşiktaş maçında saha içindeki keyifli oyunun yanı sıra televizyon ekranlarında da heyecanlı dakikalara şahit oldu. Negredo’nun uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün ardından BJK TV stüdyosu adeta yıkıldı.
İşte o anlar..
Son güncelleme: 09:36 | 03.02.2018