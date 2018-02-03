Hertha Berlin’den taraftara sıradışı kombine hediyesi

Almanya'da Hertha Berlin Kulübü, bir taraftarına ömür boyu kombine hediye edecek. Ancak bu kombine alışılmışın aksine kart değil, dövme...

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, taraftarlardan kulübü ne kadar sevdiğini ve ömür boyu kombine sahibi olmayı ne kadar çok istediklerini bir video ile anlatmalarını istedi.

Kulüp en yaratıcı taraftarına kombine armağan edecek. İlginç olansa, kombinenin dövme olarak yapılacak olması.

Dövmede girişi sağlayacak QR kodu dışında Hertha bayrağı, Olimpiyat stadı ve Berlin taslağı var.

Kulüp, bu kampanyayı kulübün eski futbolcusu Zecke lakaplı Andreas Neuendorf’un yer aldığı videoyla duyurdu.

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