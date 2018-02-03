Güntekin Onay: ‘Hoca dahil hepsi formsuzdu’

Ünlü futbol yazarı Güntekin Onay, Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından BEşiktaş'ın oyununu ve Şenol Güneş'i eleştirdi.

İşte Güntekin Onay’ın Bursaspor Beşiktaş maçının ardından yazdığı o yazı…

Beşiktaş dün sezonun hatta son yılların en kötü maçlarından birini oynadı. Takımda ciddi bir düşüş var. Bu net bir şekilde görülüyor. Saha içi yardımlaşması çok düşük seviyede. Pas yapamayan topu kaybedince nitelikli baskı yapamayan bir Beşiktaş izledik. Dün Medel dışında sahaya yüreğini koyan başka oyuncu yoktu. Oğuzhan'ın kötü oynamaya hakkı var ancak Beşiktaş kaptanı sahada kesinlikle daha fazla savaşmalı. Son 2 maçın yıldızı Talisca da tel tel döküldü. 1 tane olumlu hareketi yoktu. Ya Vida? Bursaspor'dan daha fazla savunmanın dengesini bozan isim oldu Hırvat stoper.

ZİNCİRLEME HATA VAR

Yenilen gollerde hatalar zinciri var. 2 golde de Fabri ve Vida bu zincirin önemli 2 halkası oldu.

Ya Şenol Hoca? “Hocam, Tamam Oğuzhan çok kötüydü çıkarttın da orta alanı tamamen boşaltıp Tolgay yerine neden bir forvet daha soktun? Tüm orta sahayı boşalttın. Zaten Negredo, Love, Quaresma ve Talisca yok muydu oyunda?” Bu kadar olumsuzluğa rağmen Harun'un inanılmaz kurtarışları da maçın berabere bitmesinde etkendi.

Beşiktaş, daha güçlü oyunlar oynamalı. Eski hüviyetine bürünmeli.Silkinmeli. Deplasmanlarda kazanma karakterini ve kararlılığı ortaya koyamıyorlar. Bursaspor çok mücadele ederek yenik duruma düşmesine rağmen puan için savaştı. Ancak bu kadronun Batalla'sız kalite sorunu var.

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