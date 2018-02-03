Gheorghe Hagi’den şok sözler: ‘Romanya’yı terk etmeyi düşünüyorum, bu iş artık bitti!’

Gheorghe Hagi, ülkesinde gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Romanya'yı terk etmeyi düşündüğünü söyleyen Hagi, "Utancımdan eve gidemedim. İlk kez ülkemi terk etmeyi düşünüyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama en kısa zamanda bu projeyi bırakacağım. Bu iş artık bitti" dedi.

Dünya futbolunun ve Galatasaray’ın efsanevi 10 numarası Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya’da şok açıklamalarda bulundu. FC Viitorul Constanta takımının kurucusu ve teknik direktörü olan Hagi, genç futbolculara yatırım yaptığı bu projesini sonlandırmayı ve ülkesinden ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Hagi’nin medya ve taraftar baskısından yakındığı ve Romanya basınında gündeme damga vuran ifadeler şu şekilde: “Utancımdan eve gidemedim. İlk kez ülkemi terk etmeyi düşünüyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama en kısa zamanda bu projeyi bırakacağım. Bu iş artık bitti.

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Yeni bir yol çizmem gerekiyor çünkü bana burada yer yok. Bugünü asla unutmayacağım. Beni temelli olarak kaybettiniz. Tüm dünyada futbola yatırım yapılıyor, Romanya’da ise takımlar, oyuncular, sahalar yok ediliyor. Sonra da ‘neden Polonya ve Hollanda bize 3 atıyor’ diye şikayet ediyoruz.

2021 yılında milli takımda benim yetiştirdiğim 11 oyuncu oynayacak. Burada futbolun içine çok fazla siyaset giriyor ve çok fazla tuzak kuruluyor. Burada futbol yok. Yaptığım en güzel şey çocuklara yatırım yapmak oldu. Bütün emeklerimi bu çocuklar için harcadım.”