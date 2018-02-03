Galatasaray’dan ayrılan Ndiaye Premier Lig’e asistle başladı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Stoke City'ye imza atan Ndiaye, Premier Lig'deki ilk maçında asist yaptı.

Galatasaray’ın 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Stoke City’ye sattığı Badu Ndiaye, Premier Lig’de ilk maçına çıktı. Stoke City’nin deplasmanda Bournemouth ile karşılaştığı maça ilk 11’de çıkan Ndiaye, takımının ilk golüne katkı yaptı. Henüz mücadelenin 5. dakikasında Ndiaye’nin yaptığı harika ortada Xherdan Shaqiri’nin kafa golü ile öne geçen Stoke City, 70. dakikaya kadar maçı önde götürdü. 70. dakikada Joshua King’in golüne engel olamayan Stoke City, rakibine yakalanmış oldu. Performansı ile göz dolduran Ndiaye, 71. dakikada oyundan alınarak yerini Kostas Stafylidis’e bıraktı. 79. dakikada Lys Mousset, Bournemouth’u öne geçiren golü attı. Karşılaşma 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

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Karşılaşmadan 2-1 yenik ayrılan Stoke City’de Ndiaye’nin asistle yaptığı başlangıç yeterli olmadı. Bu sonuçla 24 puanda kalan Stoke City, 18. sıraya geriledi. Bournemouth ise 31 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.