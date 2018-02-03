Galatasaray’da 55 numara Sabri’den sonra Nagatomo’da

Galatasaray’ın yeni sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı formayı giyecek. Takımda bu numara ile daha önce Sabri Sarıoğlu mücadele etmişti.

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