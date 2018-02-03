Galatasaray’da 55 numara Sabri’den sonra Nagatomo’da
Galatasaray’ın yeni sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı formayı giyecek. Takımda bu numara ile daha önce Sabri Sarıoğlu mücadele etmişti.
Galatasaray'ın Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun giyeceği formanın numarası belli oldu.
Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı terletecek. Japon futbolcu, diğer takımlarında ve son olarak oynadığı Inter'de 55 numarayı tercih etmişti. Galatasaray'da bu numaralı formayı daha önce Sabri Sarıoğlu sırtına geçirmişti.
Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Sarıoğlu, takımdan gidene kadar 55 numarayı giydi. Başarılı futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye transfer olmasından dolayı 55 numara takımda boştaydı.