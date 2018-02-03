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Galatasaray’da 55 numara Sabri’den sonra Nagatomo’da

Galatasaray’ın yeni sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı formayı giyecek. Takımda bu numara ile daha önce Sabri Sarıoğlu mücadele etmişti.
17:473 Şubat 2018
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Galatasaray’da 55 numara Sabri’den sonra Nagatomo’da

Galatasaray'ın Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun giyeceği formanın numarası belli oldu.

Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı terletecek. Japon futbolcu, diğer takımlarında ve son olarak oynadığı Inter'de 55 numarayı tercih etmişti. Galatasaray'da bu numaralı formayı daha önce Sabri Sarıoğlu sırtına geçirmişti.

Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Sarıoğlu, takımdan gidene kadar 55 numarayı giydi. Başarılı futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye transfer olmasından dolayı 55 numara takımda boştaydı.

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