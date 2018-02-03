Galatasaray Odeabank 77-89 Darüşşafaka
Galatasaray Odeabank, sahasında konuk ettiği Darüşşafaka'ya mağlup oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17’nci hafta maçında Darüşşafaka, deplasmanda Galatasaray Odeabank’ı 89-77 mağlup etti. Darüşşafaka bu sonuçla 10’uncu galibiyetine uzanırken, Galatasaray Odeabank 11’inci kez yenildi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Can Mavisu
GALATASARAY ODEABANK: Taylor 22, Hardy 10, Göksenin Köksal 10, Summers 12, Hendrix 1, Ege Arar 3, Renfroe 2, Mehmet Yağmur 3, Juskevicius 14
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 22, Muhammed Baygül 2, Sant-Roos 7, Kidd 18, Eric 17, Furkan Aldemir 2, Bell 7, Kartal Özmızrak 3, Okben Ulubay 9, Cummings 2, Emircan Koşut
1’İNCİ PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 40-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-69