Fenerbahçe tribünlerinde istifa sesleri

Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe tribünlerinden, kritik maçta yaşanan puan kaybı sonrası “Yönetim istifa” sesleri yükseldi. Fenerbahçe’nin başkan adaylarından Ali Koç’a da destek veren tribünler “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” tezahüratında bulundu. Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara tüm stat eşlik etti.

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Fenerbahçe taraftarları, yönetimini beğenmedikleri Mete Kalkavan’ı da maç boyunca protesto etti.