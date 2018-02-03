Fenerbahçe taraftarı kenetlendi! ‘Kongre amaçlı tezahürat yok çubukluya destek var!’

Sözcü 10 gün önce gündeme getirmişti, taraftar grupları karar aldı: Kongre amaçlı tezahürat yok çubukluya destek var! “Fenerbahçe’nin aktif tribün grupları olarak, camiamızın saha dışı gündeminin tribünlere yansıtılmasını doğru bulmuyoruz. Kulüp gündeminde yaşanan hiçbir şey, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yürüyüşünden önde tutulmamalıdır.”

Aytunç Erkin / SÖZCÜ

24 Ocak'ta SÖZCÜ'de şu başlığı atmıştık: “Fenerbahçe'nin esas rakibi kongre amaçlı bağıranlar.” 20 Ocak'ta oynanan Göztepe maçıyla ilgili değerlendirmemiz şöyleydi: “Sarı forma sahaya çıkarken bir taraftar grubu ‘Ali Koç' lehine tezahüratta bulunuyor. Herkes şaşkın. Galip ve şampiyonluğu kovalayan takımın seyircisi neden böyle bir davranış içinde? Kongre mayıs sonunda. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken bu tip kutuplaşma (saha içinde) yarardan çok zarar verir. Fenerbahçe'nin yenilmesiniisteyen, tırnak içinde Fenerbahçeli olunmamalı.

İşte bu yazımızın ardından önceki gün tüm Fenerbahçe taraftarları ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

‘Tepeden tırnağa bir arada'

Tüm taraftar gruplarının ortak hazırladığı bildiride şu vurgu ön plana çıktı: “Fenerbahçe, tarihindeki tüm zaferlere taraftarının desteğiyle ulaşmıştır. Takım ile taraftar arasında kurulan kuvvetli bağlar, bu başarıların anahtarı olmuştur. Kalan maçlarda; Kadıköy'de ve deplasmanda tribünleri doldurduğumuzda, şampiyonluk inancını sonuna kadar taşıdığımızda ve bunu takımımıza aşıladığımızda bu yarışta çok daha güçlü olacağız. Bunu ancak tepeden tırnağa bir araya gelerek, hep beraber yapabiliriz.”

‘90 dakika hep bir ağızdan'

“Cumartesi günü (bugün) oynayacağımız Gençlerbirliği maçıyla beraber, Fenerbahçemizin zorlu lig maratonunda 15 kritik maçı kalmıştır. Zafere giden yoldaki engelleri, oyuncularımızın motivasyonunu düşürerek ve saha dışı gündemleri tribünlere taşıyarak değil; ancak 90 dakika hep bir ağızdan takımımızın itici gücü olarak aşabiliriz.”

‘Saha dışı gündeme yer yok'

‘Bizler Fenerbahçe'nin aktif tribün grupları olarak, camiamızın saha dışı gündeminin tribünlere yansıtılmasını doğru bulmuyoruz. Bu yansımalar, şampiyonluk yolunda takımımıza hiçbir katkı sağlamamaktadır. Kulüp gündeminde yaşanan hiçbir şey, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yürüyüşünden önde tutulmamalıdır.'