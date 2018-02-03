Fenerbahçe röveşata videosu çeken minik taraftar Ayhan Koçak’ı İstanbul’a getirdi

Çektiği "Röveşata nasıl atılır?" videosuyla sosyal medyanın gündemine oturan 11 yaşındaki minik Fenerbahçe taraftarı Ayhan Koçak, Fenerbahçe tarafından misafir edildi.

Sosyal medyada paylaştığı “Röveşata nasıl atılır?” videosuyla bir fenomene dönüşen 11 yaşındaki Fenerbahçeli minik taraftar Ayhan Koçak, takımın Gençlerbirliği’ni konuk ettiği karşılaşmayı izlemesi için Ülker Stadı’na ve Fenerbahçe tesislerine davet edildi.

Kulübün davetlisi olarak babası Orhan Koçak ile birlikte Antalya’dan İstanbul’a gelen Ayhan’ın ilk adresi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oldu. Maraton Fenerium Mağazası'nda kendine hediye edilen ürünleri giyen minik taraftar, ardından Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Fenerbahçe U21 ile Gençlerbirliği U21 arasında oynanan maçı izledi. Karşılaşmanın ardından sahada röveşata çeken Ayhan, Fenerbahçe Konukevinde kulübün misafiri oldu.

Kendisine bu imkanları sağlayan ve hayallerini gerçeğe dönüştüren Fenerbahçe’ye çok teşekkür eden Ayhan Koçak, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçı da tribünden izleyecek olmanın heyecanını yaşadığı ifade etti.

CANLI | Fenerbahçe Gençlerbirliği: 0-0 (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren ve Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku