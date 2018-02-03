Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Valbuena oynayacak mı? Aykut Kocaman kararını verdi

Haftalardır Valbuena'yı yedek soyunduran Aykut Kocaman Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Valbuena'yı ilk 11'de oynatacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı sırasında sahada görmek istediği Mathieu Valbuena oynuyor olacak mı taraftaların en merak ettiği konuların başında geliyor. İşte cevabı...

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı için saatler kala taraftalar Valbuena oynayacak mı merak ediyor? İlk 11’de mi, değil mi diye merak ettikleri Mathieu Valbuena uzun haftalardır maça yedek olarak başlıyor. Taraftarın büyük tepkisini çeken Valbuena kararı sonrası, özellikle takımda çok sayıda sakat bulduğu için Aykut Kocaman kararı doğrultusunda Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı için Fransız yıldız Mathieu Valbuena ilk 11’de başlıyor olacak.

FENERBAHÇE’DE ÇOK SAYIDA SAKAT FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği bugün eksiklikleri nedeniyle sıkıntılı bir maç oynayacaklar. Sarı-Lacivertliler'de Martin Skrtel, Luis Neto, Yiğithan Güveli, Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Konuk Gençlerbirliği'nde ise Elvis Manu, Nihat Şahin, Serdar Özkan sakatlıkları, Petar Skuletic ile Aleksandar Scekic ise cezalı olmaları nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE ‘DEN TARAFTARINA BİLET UYARISI

Fenerbahçe yönetimi, Ülker Stadı'nda cezalı olan bloklarla ilgili açıklamada bulundu… Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “PFDK tarafından çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Tribün Üst B, C, D, E, F, G ,H ve alt tribün K, L, M, N, O, ile Migros alt J,K,L,M,N ve ÜST B, C, D, E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilmiştir. Passolig kartlarında stadımızda kombineleri bulunan ve Göztepe maçında yukarıdaki bloklarda karşılaşmayı izleyen taraftarlarımız, Gençlerbirliği maçına giriş yapamayacaklarından dolayı biletlerini Passolig üzerinden devredebileceklerdir” denildi.