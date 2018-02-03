Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin yıkım planı ortaya çıktı! Maçın saati…

Süper Lig 20. hafta Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Heyecanın dorukta olacağı Fenerbahçe Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı siyahların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Florentin Pogba ilk kez forma şansı bulacak. Fenerbahçe için taraftarının birleşme kararı alan taraftarların stadı doldurması beklenirken, stada gidemeyecek futbol severlerde maç hangi kanal, maçın saati kaç sorularına yanıt arıyor. Peki Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından gözler Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye çevrildi. Şükrü Saraçoğlu'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Gençlerbirliği saat kaçta hangi kanalda ne zaman başlayacak taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği maç saati yaklaştıkça stat çevresinde yoğunluk artarken, beraberinde heyecan da artıyor. Erken saatlerden itibaren Gençlerbirliği Fenerbahçe taraftarları internet üzerinden maçın saati, hangi kanal yayınlıyor, ne zaman başlayacak diye aratıyor. Fenerbahçe’de taraftarlar maçı canlı izlemek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Maça gidemeyen taraftaların Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı araştırdığı maç ekran başından da naklen takip edilebilecek. Ümit Özat önderliğinde ikinci yarıya güçlü başlayan Gençlerbirliği Fenerbahçe karşısında neler yapacak merak ediliyor. Birçok yabancı kanalın şifresiz olarak yayınlayacağı maçta Aykut Kocaman'ın Gençlerbirliği karşısında Valbuena'ya ilk 11'de forma şansı verip vermeyeceğinin cevabı taraftarlar tarafından aranırken bir de seyir zevki üst düzey olması beklenen Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak araştırılıyor? İşte cevabı…

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ SAAT KAÇTA NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Her iki takımın taraftarının da merak ettiği maçın saati, ne zaman Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL İLK 11’İ

Fenerbahçe: Volkan, İsla, M.Topal, Neustader, Hasan Ali, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Alper, Valbuena, Soldado

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Alper, Uğur, Aydın, Guidileye, Khalili, Sessegnon, Jailton, Deniz

Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı takımımız 2-1 kazanmıştı. #HepBeraberYapacağız pic.twitter.com/0iHNE5nvOi — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 3 Şubat 2018

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ İSTATİSTİKİ

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İki takım arasında oynanan 89 karşılaşmada Fenerbahçe 45 galibiyet alırken, Gençlerbirliği sadece 15 galibiyet aldı. 29 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Kadıköy’de Gençlerbirliği’ni 14 maçtır yeniyor. Ankara ekibi, bu deplasmanda en son Nisan 2003’te 3-3 berabere kalarak 1 puan alabildi ve en son Mayıs 2000’de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği’nin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetinde gol atan isimlerden biri, şu an kırmızı-siyahlıların teknik direktörü olan Ümit Özat’tı.

Fenerbahçe Süper Lig'de 12 maçlık yenilmeme serisini Gençlerbirliği karşısında da sürdürüp üst sıralardaki konumu korumak istiyor.

Bu akşam 19.00’da Fenerbahçe’ye konuk oluyoruz pic.twitter.com/mTAcYwnpc8 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 3 Şubat 2018

VALBUENA İLK 11’DE OLACAK

Sarı-Lacivertliler'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi teknik direktör Aykut Kocaman, ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Martin Skrtel, Neto, Şener, Giuliano'nun sakatlıkları devam ediyor. Kocaman'ın, Giresun'la oynanan kupa mücadelesinde sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ı sol bekte, İsla'yı sağ bekte, stoper ikilisinde Mehmet Topal ile Roman Neustader'i oynatması bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Sarı-Lacivertliler'de Janssen, Giuliano, Neto ve Skrtel sakat. Mehmet Ekici'nin maç kadrosunda yer alıp almayacakları bugün belli olacak. Fenerbahçe'de ayrıca İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım kart görmeleri halinde Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE SON DURUM

Başkent temsilcisinde gol yollarının etkili ismi Skuletic ile orta saha oyuncusu Scekic cezalı. Manu ve Nihat ise sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Yeni stransferlerden Sessegnon'un 11'de olması, Pogba'nın ise yedek beklemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KADIKÖY’DE KAYBETMİYOR!

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 7 lig maçını da kaybetmedi. Sahasında oynadığı ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son 7 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bilet satışı devam ederken, taraftar Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresine ekren saatlerden itibaren toplanmaya başladı.

MİSAFİR TRİBÜNÜ:54,00 TLOKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ:54,00 TLFENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK:109,00 TLFENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK:130,00 TLFENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK:194,50 TLFENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK:216,00 TLFENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK:248,00 TLMARATON ALT E BLOK:297,00 TLFENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL1907 TRİBÜNÜ:430,00 TL