CANLI | Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren ve Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Zirve mücadelesini ve kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Aykut Kocaman ve öğrencileri üç puana uzanarak Medipol Başakşehir ile Galatasaray’ı yakından takibini sürdürmek istiyor. Başkent ekibi ise Kadıköy’de puan veya puanlar elde ederek tehlike bölgesinden uzaklaşmanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Ligde 12 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül’de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0’lık sonuçla yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 5’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Son 6 lig maçında aldığı üçer galibiyet ve beraberlikle çıkışa geçen Gençlerbirliği, 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ligde son yenilgisini geçen yıl 24 Kasım’da Osmanlıspor karşısında 2-0’lık skorla yaşadı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı ise Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında Ülker Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe’de stoper sıkıntısı devam ediyor

Fenerbahçe’de sakatlık nedeniyle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı devam ediyor. Sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle sahalara dönmesi 3 haftayı bulacak Martin Skrtel, karşılaşmada forma giyemiyor. Sakatlığı süren Portekizli stoper Luis Neto ve sezonu kapatan genç futbolcu Yiğithan Güveli’den de teknik direktör Kocaman faydalanamıyor.

Elinde tek stoper Roman Neustaedter kalan Kocaman, Trabzonspor maçında Mehmet Topal’ı, Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında ise Josef de Souza’yı savunmanın ortasına çekmişti. Kocaman’ın bugün stoperde bu ikisi isimden birine Neustaedter’in yanında şans vermesi ve buna göre orta saha kurgusunu değiştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe’de Giuliano, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı’nın da sakatlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat