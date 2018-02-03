Fenerbahçe Gençlerbirliği golü izle! İşte Nabil Dirar’ın kendi kalesine attığı gol!

Fenerbahçe Gençlerbirliği devam ederken, ilk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçeli futbolcu Dirar kendi kalesine gol attı. Gol anını beklemeden izlemek isteyen taraftarlar Dirar'ın kendi kalesine atarak Gençlerbirliği'in 1-0 öne geçirten golü haberimizde bulabilir.

Büyük çekişmeye sahne olan Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında pozisyonlar ardı ardına yaşanırken gol son bölümde geldi. Nabil Dirar maçın uzatma anlarında kafayla kendi kalesine gol atınca Gençlerbirliği Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kaderini değiştirmekle kalmayıp maçın skorunu da değiştiren Nabil’in kafayla kendi kalesine attığı golü aşağıdaki linke tıklayarak beklemeden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA NABİL DİRAR’IN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL

Süper Lig’in 20. haftasında liderlik yolunda geçtiğimiz hafta ağır yara alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ağırladı.. Ülker Stadyumu’daki maçın hakemi Mete Kalkavan. Gençlerbirliği, 45. dakikada Dirar’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.