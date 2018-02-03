Enes Ünal’lı Villarreal deplasmanda kayıp

İspanya La Liga 22'nci hafta müsabakasında Real Betis, sahasında Villarreal'i 2-1 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, Daniele Bonera'nın kırmızı kart görmesi sonrasında 36. dakikada yerini Alvaro Gonzalez'e bıraktı.

Benito Villamarin Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 31’inci dakikada kırmızı kart gören Daniele Bonera, Villarreal’i 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kart sonrasında savunmayı ön plana alan Villarreal Teknik Direktörü Javi Calleja, 36’ncı dakikada milli oyuncu Enes Ünal’ı çıkartarak yerine Alvaro Gonzalez’i oyuna dahil etti. 45’inci dakikada Loren Moron’un golüyle öne geçen Real Betis, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 65’te bir kez daha sahneye çıkan Moron, farkı 2’ye çıkarttı. 80’inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Carlos Bacca maçın skorunu belirledi: 2-1.

Bu sonuçla birlikte Real Betis 30 puana yükselirken, Villarreal 37 puanda kaldı.

Arsenal Cenk`li Everton`ı rahat geçti İngiltere Premier Lig 26'ncı hafta maçında Arsenal sahasında Everton'ı 5-1 yendi. Cenk Tosun, 78. dakikada Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. İlgili Haberi Oku

EMRE MOR’UN TAKIMI DA KAYBETTİ

Öte yandan La Liga’da günün bir diğer maçında Deportivo Alaves sahasında Emre Mor’un forma giydiği Celta Vigo’yu 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 74’üncü dakikada Nemanja Radoja’nın yerine oyuna dahil oldu. Celta Vigo bu sonuçla 31 puanda kalırken, Deportivo Alaves 22 puana yükseldi.