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Colo-Colo futbol okulunun otobüsü kaza yaptı: 3 ölü

Şili'nin ünlü takımlarından Colo-Colo'nun futbol okulu oyuncularını taşıyan otobüs kaza yaptı. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen futbolculardan 3'ü hayatını kaybetti.
16:453 Şubat 2018
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Colo-Colo futbol okulunun otobüsü kaza yaptı: 3 ölü

SKOR DIŞ HABERLER /  Şili’nin ünlü kulübü Colo-Colo’nun futbol okulunun oyuncularını taşıyan otobüs, Arjantin sınırında kaza yaptı, 3 genç futbolcu hayatını kaybetti.

Paraguay’da düzenlenecek olan bir turnuvaya katılmak üzere yola çıkan takımı taşıyan otobüs, Las Cuevas civarında yoldan çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yaşları 7 ve 14 arasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve birçok futbolcunun da yaralandığı öğrenildi.

Konu hakkında basına açıklama yapan futbol okulu yetkilisi Macarena Anabalon, “Her sene düzenlenen bir organizasyon ve aynı otobüslerle gidiliyor” ifadelerini kullandı.

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Colo Colo
Son güncelleme: 16:51 | 03.02.2018
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