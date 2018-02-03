Colo-Colo futbol okulunun otobüsü kaza yaptı: 3 ölü

Şili'nin ünlü takımlarından Colo-Colo'nun futbol okulu oyuncularını taşıyan otobüs kaza yaptı. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen futbolculardan 3'ü hayatını kaybetti.

SKOR DIŞ HABERLER / Şili’nin ünlü kulübü Colo-Colo’nun futbol okulunun oyuncularını taşıyan otobüs, Arjantin sınırında kaza yaptı, 3 genç futbolcu hayatını kaybetti.

Paraguay’da düzenlenecek olan bir turnuvaya katılmak üzere yola çıkan takımı taşıyan otobüs, Las Cuevas civarında yoldan çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yaşları 7 ve 14 arasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve birçok futbolcunun da yaralandığı öğrenildi.

Konu hakkında basına açıklama yapan futbol okulu yetkilisi Macarena Anabalon, “Her sene düzenlenen bir organizasyon ve aynı otobüslerle gidiliyor” ifadelerini kullandı.