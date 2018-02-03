Cedi Osman’dan Bakan Osman Aşkın Bak’a yanıt!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, basketbol oynarken görüntüsünü paylaşarak Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'a meydan okudu. Cedi, "Yeri siz seçin." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman ziyaretinde gençlerle basketbol oynadığı anları paylaşıp NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman’a meydan okudu.
Twitter hesabından Cedi Osman’a seslenen Bakan Bak; ‘Cedi, takımda yer var mı kardeşim’ dedi. Cedi’den Bakan Bak’a cevap gecikmedi.
Videoyu alıntılayan Cedi Osman; ‘Sayın bakanım videoyu izledim, gözüm korktu. 5 avans isterim 10’da biter. Yeri siz seçin.’ sözlerini kullanarak Osman Aşkın Bak’ı teke tek maça davet etti.
Sayın bakanım videoyu izledim, gözüm korktu. 5 avans isterim, 10'da biter. Yeri siz seçin. https://t.co/bp869JHzap
— Cedi Osman (@cediosman) 2 Şubat 2018
İşte Bakan Osman Aşkın Bak’ın yayınladığı video;
Son güncelleme: 14:51 | 03.02.2018