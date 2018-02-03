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CANLI | Kardemir Karabükspor – Aytemiz Alanyaspor | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor'da...
13:303 Şubat 2018
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CANLI | Kardemir Karabükspor – Aytemiz Alanyaspor | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Ligde oynadığı son 11 maçtan galibiyet çıkartamayan ve son sırada yer alan Karabükspor, teknik direktör Hikmet Karaman’ın göreve gelişiyle yeniden yükselişe geçmeyi planlayan Alanyaspor karşısında 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor.

Dr. Necmettin Şeyoğlu Stadı’nda oynanan mücadele saat 13:30’da başlarken zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. BeİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ise ‘Skor’ farkıyla sizlerle…

CANLI MAÇ ANLATIMIKardemir Karabükspor – Alanyaspor

İLK 11’LER

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Osman, M. Akın, Bliznichenko, Ergin, Ibanez, Alexe

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Barış, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Villafanez

MAÇ KADROSU

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor Kardemir Karabükspor
Son güncelleme: 13:47 | 03.02.2018
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