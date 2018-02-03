CANLI İZLE: Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın! İşte maçı şifresiz veren yabancı kanallar! Fenerbahçe 2. golü yedi

Fenerbahçe 2. gol şokunu yaşıyor... Canlı yayınlanan Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında heyecan sürüyor... Maçı şifresiz izlemek isteyenler için haberimizin içinde maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar listesi yer alıyor. Birçok yabancı kanalın şifresiz canlı yayınlayacağı Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını izleme linki ve maçı donmadan, şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanallar listesini haberimiz içinde bulabilirsiniz. Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı izlemek için Google üzerinden link arayışlarına devam ediyor, maçı canlı izleyenler hop oturup hop kalkıyor. Maç kaç kaç merak eden taraftarlar canlı izle linki sayesinde Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını şifresiz ve donmadan takip edebilirler. İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın linki ve maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi...

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçıyla şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bein sports izleyenlerin maçı canlı izleyebileceği Fenerbahçe Gençlerbirliği birçok yabancı kanalda da şifresiz olarak ekranlara gelecek. Fenerbahçe Gençlerbirliği için canlı izleme linki ve maçı şifresiz canlı, naklen olarak ekranlara taşıyan şifresiz yabancı kanallar listesini haberimiz içinde bulabilirsiniz. 19. haftada karşılaştığı Trabzonspor ile berabere kalarak puan durumunda ağır yara alan Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında bunu telafi etmek istiyor. Ümit Özat’lı Gençlerbirliği ise hafta içi oynadığı Beşiktaş maçının ardından aynı haftada ikinci büyük bir takımla karşılaşacak. Gençlerbirliği’nde yeni transferlerde Sessegnon’un ilk 11’de başlaması beklenirken, bir diğer yeni transfer Pogba ise yedek olarak yer alacak. Tribünlerin dolmasının beklendiği Fenerbahçe Gençleribirliği maçı için çok sayıda taraftar da ekran başında karşılaşmayı canlı izleyecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren FB Gençlerbirliği maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesini de haberimiz içerisinde bulabilirsiniz…

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ SAAT KAÇTA NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Her iki takımın taraftarının da merak ettiği maçın saati, ne zaman Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI TAKİP

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, İsla, M.Topal, Neustader, Hasan Ali, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Alper, Valbuena, Soldado

Gençlerbirliği: (muhtemel) Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Alper, Uğur, Aydın, Guidileye, Khalili, Sessegnon, Jailton, Deniz

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Yurtdışında ve yurtiçinde yaşayıp yabancı kanalları izleyebilen futbolseverler hangi kanallar yayınlıyor sorununu cevabını arıyor. İşte canlı şifresiz yayın yapan yabancı kanallar; FB GB karşılaşmasını bu kanallardan takip etmek için internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Klik Sport

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Sport Tv 1 (Portugal)

Eir Sport 2

Arena Sport 3 HD (Cro)

beIN Max 7 (Espana)

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Svk)

Sky Sport 4 (Germany)

Sport 2 (Hungary)

SuperSport 5 Za

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (den)

Viasat Football Sweden

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı: 11.386

Sembol: 29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ İSTATİSTİK

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 19.00’da oynanacak müsabakada Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. İki takım arasında oynanan 89 karşılaşmada Fenerbahçe 45 galibiyet alırken, Gençlerbirliği sadece 15 galibiyet aldı. 29 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 14 maçtır yeniyor. Ankara ekibi, bu deplasmanda en son Nisan 2003'te 3-3 berabere kalarak 1 puan alabildi ve en son Mayıs 2000'de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetinde gol atan isimlerden biri, şu an kırmızı-siyahlıların teknik direktörü olan Ümit Özat'tı.