CANLI İZLE: Arsenal Everton canlı yayın izle! Cenk Tosun ilk 11’de oynayacak mı? İşte şifresiz yayınlayan kanallar!

İngiltere Premier Lig'de 26. Arsenal Everton derbisiyle devam ediyor. Türk futbol severlerin de yakından takip edeceği maçta Cenk Tosun ilk 11 oynayacak mı? Peki, Arsenal Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçı yayınlayan yabancı kanallar listesi ve merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin içinde...

Geçtiğimiz hafta Leicester City’i devirerek 3 puanın sahibi olan Cenk Tosun’lu Everton, Arsenal’a misafir oluyor. İki büyük ekibin karşı karşıya geleceği Arsenal Everton maçında Cenk Tosun ilk 11’de forma giyecek mi tüm futbolseverler merakla bekliyor. Arsenal Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlacağını araştıran futbol severler, seyir zevki yüksek bir karşılaşma izlemeyi umuyor. Cenk Tosun'un ilk 11’de başlayacağına kesin gözüyle bakılıyordu fakat maça yedek kulubesinde başlayacak. Arsenal Everton maçını canlı izlemek isteyen futbol severler canlı yayın linkleri aramaya başladı. Arsenal Everton maçı Türkiye’de Türk kanalları tarafında da de canlı yayınlanacak. S Sports kanalında canlı izlenebilecek Arsenal Everton maçı için canlı izle linki haberimizin içinde yer alıyor.

Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Ramsey, Iwobi, Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang

Everton: Pickford, Kenny, Keane, Williams, Mangala, Martina, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Bolaise, Niasse

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

EVERTON İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR

Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton 6 maçlık kazanamama serisini Leicester maçıyla bozdu. Roy Hodgson’ın öğrencileri bu sezon 25 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 31 puan topladı.

S Sport, Tivibu, Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformlarında yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.

Digiturk: Kanal 85

D Smart: Kanal 78

Turkcell TV +: Kanal 77

Tivibu: Kanal 74