MAÇ SONUCU: Antalyaspor 3-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 20. hafta

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyspor'u ağırlayan Antalyaspor, 3-1 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Antalyaspor, taraftarı önünde 3-1 galip geldi.

Maçın 9. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu Deniz Kadah ile gole çeviren Antalyaspor 1-0 öne geçerken ilk yarının uzatma anlarında Aytaç Kara durumu 1-1’e getiren isim oldu.

Mücadelenin 52. dakikasında Issam Chebake’nin kırmızı kartla oyun dışında kalması sonrası baskısını arttıran Antalyaspor, 66’da yine Deniz Kadah’ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.

10 kişi kaldıktan sonra etkinliğini yitiren Malatyaspor, 90+2’de El Kabir’in attığı golle beraberlik umutlarını yitirdi ve Antalyaspor sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanı 21 yaparken alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti. Yeni Malatya ise 26 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor gelecek hafta sahasında Kasımpaşa’yı konuk ederken Antalyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Saat 16:00’da başlayan mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi SKOR’da.