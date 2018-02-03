Bursasporlu futbolcular 1 puanı değerlendirdi

Bursasporlu futbolcular, Beşiktaş karşısında oynanan oyunu ve 1 puanı değerlendirdi.

Bursaspor’un yetenekli futbolcusu Aziz Behich, “1 puan aldık. Son dakikada gol yediğimiz için üzgünüz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a geriye düşmek kolay değil. İlk dakikadan, son dakikaya kadar iyi bir performans gösterdik. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Müthiş destek verdiler. İnşallah bu performansı devam ettiririz. Bu maçtan çok pozitif anlar çıkarabiliriz. İleriki haftalarda aynı performansı gösterebiliriz” dedi.

Yusuf'un performansını ve Akhisar maçını değerlendiren Aziz, “Yusuf yeni transferimiz. İyi bir oyuncu. Bu akşam sol tarafı iyi kullandı. İleriki haftalarda daha iyi olabiliriz. Akhisar deplasmanı zor olacak. Bu maçtaki gösterebilirsek rakiplere zor olacak” açıklamasında bulundu.

Yusuf: 3 puan alamadık ama oyun olarak daha fazlasını aldık

Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Yusuf Erdoğan ise, şunları söyledi:

“Güzel bir maçtı. Son dakikada yediğimiz gol yediğimiz için üzgünüz. Belki de hak etmediğimiz golü yedik. Bursa, Beşiktaş maçları her zaman çekişmelidir. Bugün de öyle maç oldu. Üst seviyede topun daha çok oyunda kaldığı maç oldu. Bursaspor'a yakışır müsabaka oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün taraftarlarımız da mutlu oldu. 3 puan alamadık ama oyun olarak daha fazlasını aldık. Sezon sonuna kadar aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz.”

Her futbolcunun oynamak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ben de hedefleri olan, amacı olan, milyonlarca seyircisi olan takıma geldim. Ekstra antrenmanlar yapmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Futbolu sevdikten sonra sana hak eden değeri veriyor.”

Barış: 3 puan almayı düşünüyorduk

Sağ bekte oynayan Barış Yardımcı ise, “Hafta için maça iyi hazırlandık. Beşiktaş maçları her zaman güzeldir. 3 puan almayı düşünüyorduk. Baştan bocaladık. Sonra istediğimiz seviyeye oyunu getirdik. 90+3'de gol yemek futbolcu olarak en kötü şey. O dakikada gol yedim mi insan çok üzülüyor. Tekrardan toparlanıp, Akhisar'dan puan ya da puanlar almak istiyoruz” diye konuştu.

Rostock: İlk maçımı oynadığım için mutluyum

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Bostock, “Yeni geldim kulübe. Ama şimdiden bu takımın tutkusunu hissediyorum. Aynı zamanda bu maçın önemini de hissediyorum, o yüzden kazanamadığımız için üzgünüm. Geleli belki de sadece 36 saat oldu. Ama bazen yeni bir takıma geldiğinizde belki de en iyisi ateşin içerisine girmektir. Benim için de öyle oldu bugün. Ateşin içindeydim. Bu yüzden de ilk maçımı oynayabildiğim için mutluyum. Buraya gelmeden önce taraftarları tanıyordum, William Ekong da bana taraftardan bahsetmişti. Bir kez daha oynamak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.