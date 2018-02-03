Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray 80-81 Beşiktaş

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı bir sayı farkla mağlup etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17’nci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray’ı 81-80 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10’uncu galibiyetine ulaşırken, sarı-kırmızılılar 9’uncu kez sahadan mağlup ayrıldı.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Musa Kazım Çetin

GALATASARAY: Işıl Alben 11, İrem Naz Topuz 2, Quigley 22, Kobryn 15, Petronyte 19, Davis 4, Meltem Yıldızhan, Gizem Başaran 2, Tuğba Taşçı 5

BEŞİKTAŞ: Wheeler 17, Esra Erden Atacan 9, Kübra İmren Siyahdemir 12, Radosavljevic 15, Mosby 17, Zellous 9, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 2

1’İNCİ PERİYOT: 17-24

İLK YARI: 38-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-57