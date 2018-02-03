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Beşiktaş taraftarından Jeremaine Lens tepkisi: ‘Sözünün eriymiş, gerçekten de oynamıyor’

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremaine Lens, bir türlü beklenileni veremedi. Bursaspor deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Hollandalı yıldız, kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada tepki gördü
14:053 Şubat 2018
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Beşiktaş taraftarından Jeremaine Lens tepkisi: ‘Sözünün eriymiş, gerçekten de oynamıyor’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta, Jeremaine Lens’in performansı tartışma konusu oldu.

Bursaspor deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan ve 56. dakikada yerini Vagner Love’a bırakan yıldız futbolcu, sergilediği futbolla taraftarın tepkisini çekti.

Kaçırdığı net bir gol pozisyonu sonrası ise sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sezon başında Sunderland’den transfer edilen Hollandalı futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 13 maçta 1 gol atabildi.

İşte sosyal medyada Lens için yapılan bazı yorumlar;

Etiketler
beşiktaş Jermaine Lens
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