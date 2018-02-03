Beşiktaş taraftarından Jeremaine Lens tepkisi: ‘Sözünün eriymiş, gerçekten de oynamıyor’

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremaine Lens, bir türlü beklenileni veremedi. Bursaspor deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Hollandalı yıldız, kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada tepki gördü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta, Jeremaine Lens’in performansı tartışma konusu oldu.

Bursaspor deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan ve 56. dakikada yerini Vagner Love’a bırakan yıldız futbolcu, sergilediği futbolla taraftarın tepkisini çekti.

Kaçırdığı net bir gol pozisyonu sonrası ise sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sezon başında Sunderland’den transfer edilen Hollandalı futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 13 maçta 1 gol atabildi.

İşte sosyal medyada Lens için yapılan bazı yorumlar;

jeremain lens “türkiye’de fenerbahçe’den başka bir takımda oynamam” demişti, sözünün eriymiş. gerçekten de oynamıyor. — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 2 Şubat 2018

Şu sezonun en büyük hayal kırıklığı Lens. — erbatur ergenekon (@erbature) 2 Şubat 2018

sadece bir soru… pişmiş lens mi pişmemiş orkan mı ? — Tolgay Beşiktaş (@tolgaybjk1903) 2 Şubat 2018

Lens'in pozisyonunu izledikçe beynim yanıyor. Nasıl kaçar bu ya nasıl? — Murat Özen (@Muratozen1903) 2 Şubat 2018

Sağlıklı bir Töre 20 tane Lens eder. Ah ah. Keşke olsaydı Töre. — Ersin Ucer (@jug_ers) 2 Şubat 2018

Şenol Güneş lens ve negredo’yu oynatmayınca herkes kızıyordu bu akşam Şenol Güneş kazandı Şenol Güneşin işine karışanlar kaybetti — my world (@dry1903x) 2 Şubat 2018