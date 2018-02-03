Ali Koç’un Alex de Souza ve Dirk Kuyt planı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç, seçim çalışmalarına devam ediyor. Koç'un sürpriz hamlesinin ise Alex de Souza ve Dirk Kuyt olacağı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de başkan adaylarından Ali Koç, 2-3 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ekibiyle bir yılı aşkın süredir hem seçime hem de göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelere odaklanan Koç'un, 7 Şubat'taki basın toplantısıyla merak edilen konulara da cevap vereceği ifade edildi.

Milliyet’ in haberine göre, Ali Koç'un başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere, futbol takımı ve amatör branşlar için ciddi planları bulunuyor.

Bu üç önemli konu ile ilgili öne çıkan detaylar ise şöyle…

Koç, Divan Kurulu'nda ve daha önce yaptığı konuşmalarda özellikle ekonomik tablo ile ilgili duyduğu endişeden bahsetmişti. Bu yüzden ilk olarak kulübün mevcut borcunun yapılandırılması üzerine çalışılıyor.

Konularında uzman bankacı ve finansçılar yoğun mesai harcıyor. Borcun yapılandırılmasıyla beraber kulübün rahat bir nefes alması amaçlanıyor.

FUTBOL AKLI GELİYOR

Ali Koç, Avrupa'da birçok kulübü zirveye çıkarmış profesyonel futbol yöneticileriyle biraraya geldi. Buradaki temel nokta ise bu isimlerin çalıştırdıkları kulüpleri… Belli bir bütçeyle planlı ve programlı şekilde adım adım zirveye ulaştırması oldu.

Şu an üç-dört aday söz konusu olsa da nihai karar henüz verilmedi. Seçimin kazanılması durumunda bu adaylardan biriyle anlaşma sağlanacak ve futbol takımının idari ve sportif açıdan profesyonel ellere emanet edilmesi sağlanacak.

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