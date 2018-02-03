Adriano’nun Bursaspor’a attığı gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta muhteşem bir vuruşla ilk golü atan Adriano, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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