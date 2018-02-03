Adriano’nun Bursaspor’a attığı gol sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'ın deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta muhteşem bir vuruşla ilk golü atan Adriano, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan ve Adriano’nun attığı muhteşem golle öne geçen Beşiktaş, beraberliği son dakikada kurtarabildi. 2-2 biten maçta Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yara alırken, maçın ilk golünü atan Adriano, sosyal medyayı salladı.
Adriano’ya attığı muhteşem gol sonrası ilk tebrik, cezalı olduğu için Bursa deplasmanında oynayamayan Babel’den geldi. İşte sosyal medyada Adriano’nun golü sonrası tepkiler: