20. hafta Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu!

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının sona ermesiyle birlikte 20. hafta puan durmunu futbol severler tarafından merak konusu oldu. İki hafta üst üste berabere kalan Fenerbahçe'nin güncel puan durumunda yeri değişmedi ama fazla fazlası olmasına rağmen Başakşehir'le arasındaki puan farkı 4 oldu. Süper Lig'in zirvedeki takımların puan tablosunda durumu ne? Başakşehir bu hafta da kazanarak koltuğunu sağlama alabilecek mi?Berabere kalan Beşiktaş ligde kaçıncı oldu? İşte 20. hafta Süper Lig son puan durumu...

Süper Lig puan durumunda 20. hafta maçlarının ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin sıralamadaki yeri değişmedi fakat puan tablosunda, şampiyonluk yolunda ikisi de büyük yara aldı. Galatasaray'ın hemen takipte olduğu Başakşehir'in bu hafta zorlu Konya deplasmanında ne yapacağı merak ediliyor. Başakşehir'in 20 hafta sonuda maç eksiğine rağmen topladığı 42 puanla lider olduğu Süper Lig puan tablosu içinde Galatasaray 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise evinde Gençlerbirliği ile berabere kalarak 36 olan puanını 38’ye çıkarttı. Peki Süper Lig'de son puan durumu ne? İşte 20. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

Süper Lig’in 20. haftasında liderlik yolunda geçtiğimiz hafta ağır yara alan Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği engelini aşamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ülker Stadyumu’daki maçta konuk ekip Gençlerbirliği, 45. dakikada Dirar’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. İkinci yarı ise golle başladı ve maçın 46. dakikasında Alper Potuk skora dengeyi getiren golü attı. 61. dakikada Nabil Dirar, takımını öne geçirdi ancak Ankara temsilcisi bu gole 69. dakikada Milinkovic ile cevap verdi. Bu aynı zamanda maçın skoru oldu.Bu sonucun ardından taraflar sahadan 1’er puanla ayrılırken Fenerbahçe 38 puana, Gençlerbirliği 21 puana yükseldi.