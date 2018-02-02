Yuto Nagatomo transferi sonrası Japonya’da Galatasaray rüzgarı

Galatasaray'ın Nagatomo'yu transfer etmesi, Türkiye'deki Japonları da sevindirdi. Fuji Televizyonu İstanbul Büro Şefi Toru Uchihashi, başarılı sol bekin sarı-kırmızılı kulüpte başarılı olacağını belirtirken, ülkesinde de Nagatomo'nun transferinin gündem olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, Türkiye'de gündem olurken aynı zaman kendi ülkesinde de çok konuşulan haberler arasında yer aldı.

Başarılı futbolcu, Junichi Inamoto'nun ardından sarı-kırmızılıların ikinci Japon futbolcusu oldu. Bu transfer, Japon medyasının da ilgi odağı haline geldi. Nagatomo'nun geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelişinin Türkiye'de bulunan Japon basın mensupları tarafından da takip edilmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Bu transferle ilgili özel açıklamalarda bulunan Fuji Televizyonu İstanbul Büro Şefi Toru Uchihashi, bir Japon olarak, Nagatomo'nun sarı-kırmızılılara transferini duyunca heyecanlandığını belirterek, “Onun çıkacağı ilk maçı dört gözle bekliyorum. Inter'de son zamanlarda maça giremiyordu. Japonlar kendisi için üzgündü. Türkiye'ye gelirse daha çok oynayabileceğini düşünüyordu. Bu transferden dolayı çok mutlu oldu” diye konuştu.

Toru Uchihashi, Galatasaray'da daha önce Junichi Inamoto'nun da oynadığını ve bu yüzden Japonya'da en çok tanınan Türk takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

“JAPONYA MİLLİ TAKIMI’NIN SOL BEKTE VAZGEÇİLMEZ İSMİ”

31 yaşındaki futbolcunun Japonya Futbol Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Uchihashi, “Nagatomo, Milli Takım'ın sol bekte vazgeçilmez ismi. Hücuma çok katılıyor, iyi bir futbolcu. Galatasaray'a büyük katkıları olacaktır” şeklinde konuştu.

“2002 DÜNYA KUPASI, TÜRKİYE’NİN JAPONYA’DA TANINIRLIĞINI ARTTIRDI”

Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Japonya'da tanınırlığının arttığını ifade eden Toru Uchihashi, “Türkiye Milli Takımı Japonya ve Kore'de yapılan Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. O turnuvada Japonya ile de karşılaştı. Türkiye Futbol Takımı'nın çok güçlü olduğu Japonya'da da biliniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“NAGATOMO GELDİKTEN SONRA KOYU GALATASARAY TARAFTARI OLDUM”

Kendisinin Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini ve neden sarı-kırmızılıları tuttuğunu da anlatan Uchihashi, “Ben Türkiye'ye geldikten sonra Galatasaraylı bir arkadaş, Galatasaray Passolig kartı çıkarmıştı. O zaman çok Galatasaray taraftarı değildim. Nagatomo geldikten sonra koyu Galatasaray taraftarı oldum” dedi.

Uchihashi, Japonya'da Türkiye'deki gibi Passolig uygulamasının olmadığını ve sporsever herkesin maçlara gidebildiğini söyledi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Yuto Nagatomo da ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Inter'den transfer edilen Japon futbolcu Yuto Nagatomo da ilk antrenmanın çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ilk olarak aerobik koşu ve açma germe yapıldı. Dar alanda 5'e 5 çift kale maç gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı noktaladı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, 17.00'de Sivas'a gidecek ve orada kampa girecek.