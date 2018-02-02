Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Deniz Naki açıklaması

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki'nin sözleşmesinin 1 ay önce sona erdirildiği haberlerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, kamuoyunda Amed Sportif Faaliyetler’in futbolcusu Deniz Naki ile ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

İşte TFF’den yapılan o açıklama;

“Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile futbolcusu Deniz Naki arasındaki sözleşmenin bir ay önce sona erdirildiğine ilişkin açıklamalar basında yer almaktadır.

Deniz Naki’nin, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile 10.07.2017 – 31.05.2018 tarihleri arasını kapsayan Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmenin, kulüp veya futbolcu tarafından süresinden önce feshedildiği veya karşılıklı sona erdirildiğine dair bugüne kadar elimize ulaşan herhangi bir bildirim yoktur. Bu sebeple Deniz Naki, Federasyonumuzun resmi kayıtlarına göre halen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün tescilli futbolcusudur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu”

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