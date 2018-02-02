Spor Toto 1. Lig | Grandmedical Manisaspor 3-1 Gaziantepspor

Spor Toto 1. Lig'de ara transfer döneminde kadrosundaki 10 futbolcuyu kaybeden düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, genç kadrosuyla son sıraya demir atan Gaziantepspor'u rahat yendi ve moral tazeledi: 3-1...

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada Grandmedical Manisaspor’un gollerini 4’üncü ve 30’uncu dakikalarda takımdan ayrılmaktan son hafta vazgeçen Perovic ile 6’ncı dakikada Asım attı. Gaziantepspor’un tek golü 51’inci dakikada Mustafa Emirhan’dan geldi. Spor Toto 1. Lig’de bu sezon borçları nedeniyle toplam 9 puanı silinen Grandmedical Manisaspor, bu skorla 14 puana ulaşsa da düşme hattından çıkamadı. Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada kaldı.

Maç başlamadan önce her iki takım Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler için, “Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız” pankartıyla sahaya çıktı. Ardından her iki takım birlikte tribündeki taraftarları alkışlayarak selamladı. Tarzan’da Hüseyin Tok, bu maçta da kadroya giremedi.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Vural Gül

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ, Ümit Yasin, Hikmet, Mikic, Kağan, Uğur (Dk. 71 Ömer), Asım, Sebaihi (Dk. 90 Furkan), Bakaki (Dk. 53 Alper), Timur, Perovic

GAZİANTEPSPOR: Selçuk, Şenol, Elyasa (Dk. 46 Deniz), Yunus (Dk. 34 Müslüm), Zeki, Mustafa Emirhan, İlker, Erdal Ahmet (Dk. 67 İbrahim Halil Keser), Gökhan, Yusuf, Harun Enes

GOLLER: Dk. 4 – Dk. 30 Perovic, Dk. 6 Asım (Manisaspor) – Dk. 51 Mustafa Emirhan (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Sebaihi, Asım, Alper (Manisaspor) – İlker, Zeki (Gaziantepspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 4′ Ev sahibi öne geçti. Manisaspor atağında Timur’un ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Perovic’in kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

GOL! 6′ Fark 2’ye çıktı. Manisasporlu Mikic’in ortasında Gaziantepspor defasından seken topa Asım uzak mesafeden gelişine vurarak kaleci Selçuk’u avladı: 2-0.

20′ Manisaspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Timur’un ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Perovic’in kafa vuruşu az farkla sağ direkten auta çıktı.

22′ Gelişen Gaziantepspor atağında Erdal’ın ara pasında Harun kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Göktuğ gole geçit vermedi.

GOL! 30′ Manisa bir kez daha golü buldu. Uğur’un ortasında kale önünde topla buluşan Perovic topu ağlara göndererek takımını üçüncü golünü attı: 3-0.

GOL! 51′ Gelişen Gaziantepspor atağında Manisaspor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolü fırsat bilen Mustafa Emirhan’ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-1.

90′ Manisaspor atağında Mikic’in verdiği pasla buluşan Sebaihi’nin kaleye çektiği sert şut sol direkten az farkla auta çıktı.